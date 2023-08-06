Стриженова лишилась дара речи, когда увидела место смерти Есенина: непонятно, почему скрывали

Прославленный российский поэт Сергей Есенин прожил недолгую, но лихую жизнь. Представитель Серебряного века ушел в самом расцвете и на пике популярности. Поэту было всего 30 лет.

Тайна гибели Есенина будоражит и по сей день, а место его смерти является чуть ли не паломническим. На днях его посетила Екатерина Стриженова и поделилась своими впечатлениями.

В тот роковой день Сергей остановился в гостинице «Англетер» в номере 5. На следующие сутки бездыханное тело поэта обнаружил его друг Георгий Устинов.

Стриженова решила посетить тот самый номер «Англетера». Служащие гостиницы объяснили ей, что конкретно эта комната не сохранилась и была перестроена. Но есть в «Англетере» место, которое, вероятнее всего, и является точкой пребывания Есенина.

Екатерина показала эту роковую комнату. Номер выглядит совершенно безобидно и даже уютно. Но больше всего впечатляет вид из окна прямо на Исаакиевский собор. От такого зрелища у Стриженовой захватило дух. Даже непонятно, почему от публики так долго скрывали место смерти Есенина.