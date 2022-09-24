Стресс, ожоги и «пытки» режиссера: никто не знал, что терпела Тома на съемках фильма «Табор уходит в небо»

На роль Рады в легендарный фильм «Табор уходит в небо» режиссер Эмиль Лотяну пригласил молдавскую актрису Светлану Тому, с которой у мэтра был роман. Но несмотря на особые отношения, поблажек Томе на съемках не было.

У Лотяну был своеобразный режиссерский метод – он кричал на актеров и обзывал их, чтобы создать напряжение в кадре.

Особенно тяжело пришлось Светлане Томе во время съемок эпизода танца Зобара и Рады – рассказывает портал «Дом кино».

Актерам нужно было показать любовный диалог и соперничество двух характеров. У Томы никак не получалось станцевать плавно. Тогда режиссер приказал актерам снять обувь и заставил их танцевать на раскаленном солнцем листе жести. Сцена превратилась в пытку, но Лотяну был доволен результатом.