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Киноафиша Статьи Стресс, ожоги и «пытки» режиссера: никто не знал, что терпела Тома на съемках фильма «Табор уходит в небо»

Стресс, ожоги и «пытки» режиссера: никто не знал, что терпела Тома на съемках фильма «Табор уходит в небо»

24 сентября 2022 08:30
Стресс, ожоги и «пытки» режиссера: никто не знал, что терпела Тома на съемках фильма «Табор уходит в небо»

Влюбленный в актрису режиссер изводил красавицу.

На роль Рады в легендарный фильм «Табор уходит в небо» режиссер Эмиль Лотяну пригласил молдавскую актрису Светлану Тому, с которой у мэтра был роман. Но несмотря на особые отношения, поблажек Томе на съемках не было.

У Лотяну был своеобразный режиссерский метод – он кричал на актеров и обзывал их, чтобы создать напряжение в кадре.

Особенно тяжело пришлось Светлане Томе во время съемок эпизода танца Зобара и Рады – рассказывает портал «Дом кино».

Актерам нужно было показать любовный диалог и соперничество двух характеров. У Томы никак не получалось станцевать плавно. Тогда режиссер приказал актерам снять обувь и заставил их танцевать на раскаленном солнцем листе жести. Сцена превратилась в пытку, но Лотяну был доволен результатом.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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