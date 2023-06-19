Стремительно набирает вес: пляжное фото модели plus-size шокировало народ

Поклонники просят больше такое не выкладывать.

Эшли Грэм считается одной из самых известных моделей plus-size. Пышнотелая звезда подиума ничуть не стесняется своей фигуры и демонстрирует прелести при каждом удобном случае.

На днях Эшли поделилась откровенными пляжными фото, однако вместо привычных комплиментов получила шквал критики. Дело в том, что совсем недавно у Грэм была более стройная фигура. Она худела, и новые умеренные формы подчеркивали красоту и женственность Эшли.

Но теперь вес стремительно возвращается на место. У Грэм снова появились растяжки, ее руки становятся пухлыми, а талия скоро будет необъятной. Однако модель ничего с этим не делает и, напротив, облачается в наряды, которые едва прикрывают самое сокровенное.

Поклонники разочарованы этими метаморфозами и просят модель не выкладывать такие снимки на всеобщее обозрение.