Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Стремительно набирает вес: пляжное фото модели plus-size шокировало народ

Стремительно набирает вес: пляжное фото модели plus-size шокировало народ

19 июня 2023 20:30
Стремительно набирает вес: пляжное фото модели plus-size шокировало народ

Поклонники просят больше такое не выкладывать.

Эшли Грэм считается одной из самых известных моделей plus-size. Пышнотелая звезда подиума ничуть не стесняется своей фигуры и демонстрирует прелести при каждом удобном случае.

На днях Эшли поделилась откровенными пляжными фото, однако вместо привычных комплиментов получила шквал критики. Дело в том, что совсем недавно у Грэм была более стройная фигура. Она худела, и новые умеренные формы подчеркивали красоту и женственность Эшли.

Но теперь вес стремительно возвращается на место. У Грэм снова появились растяжки, ее руки становятся пухлыми, а талия скоро будет необъятной. Однако модель ничего с этим не делает и, напротив, облачается в наряды, которые едва прикрывают самое сокровенное.

Стремительно набирает вес: пляжное фото модели plus-size шокировало народ

Поклонники разочарованы этими метаморфозами и просят модель не выкладывать такие снимки на всеобщее обозрение.

«Позор, вся грудь выпала», «И это мать троих детей», «Можно было вообще ничего не надевать, никакой разницы», «Это слишком вульгарно», — пишут фолловеры Эшли.

Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше