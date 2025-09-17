Меню
«Стражей Галактики 4» не будет, твердо и четко: но новый фильм про Ракету все-таки снимут (и Дракс уже на низком старте)

17 сентября 2025 20:03
Но шансов увидеть зеленого здоровяка на экране немного.

Третья часть «Стражей Галактики» закрыла целую эпоху в MCU: Джеймс Ганн попрощался с франшизой, Ракета стал новым лидером, а Питер Квилл отправился на Землю. Казалось бы, история завершена. Но Marvel-то поставила запятую вместо точки.

Судя по сценам после титров и свежим инсайдам, будущее возвращение команды неизбежно — но оно будет совсем не таким, каким привыкли зрители.

Это уже не «часть 4»

Сам Джеймс Ганн в мае 2024-го прямо сказал: «Стражей Галактики 4» не будет. Его трилогия завершена, а сам режиссер ушел строить новую вселенную для DC. Но в финале «тройки» Marvel показала новый состав: Ракета во главе, рядом Грут, Краглин, Космо, Адам Уорлок, Фила и даже зверек Блурп.

Да, это уже не та банда, что в 2014-м танцевала под Walkman Питера Квилла. Логично, что продолжение выйдет под новым названием — вроде «Новые Стражи Галактики».

Старый-новый Страж

Отдельная интрига связана со Звездным Лордом. Вторая сцена после титров обещает его возвращение, но не уточняет, где именно. То ли сольный фильм, то ли сериал Disney+ о его приключениях на Земле. Для Marvel это удобный ход: и фанатов Квилла не обидели, и новое поколение героев подготовили.

Дракс на низком старте — но только при одном условии

Главная драма фанатов — судьба Дракса. Дэйв Батиста еще в начале 2025 года заявил, что для него эта роль закрыта. Но тут же добавил оговорку:

«Вернусь только если позвонит Джеймс Ганн».

Учитывая, что Ганн теперь занят у конкурентов в DC, шанс увидеть Дракса снова минимален. Однако Батиста не скрывает, что готов играть других супергероев — хоть у Marvel, хоть у DC. Так что увидеть его в комиксах мы еще точно успеем, просто не обязательно в зеленом гриме.

Итог

«Стражи Галактики 4» станут другими по определению. Нет Джеймса Ганна, нет старой команды, есть новый состав и намеки на свежие сюжетные линии.

Но именно это и делает проект интригующим: Marvel начинает новую главу, и, похоже, эта музыка еще долго будет звучать в далекой-далекой галактике.

Фото: Кадр из фильма «Стражи Галактики. Часть 3» (2023)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
