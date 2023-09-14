Страстный поцелуй Рубальской с молодым любовником попал на видео: даже не стеснялись окружающих

Бурная личная жизнь всегда была одним из главных источников вдохновения для Ларисы Рубальской. В молодости поэтесса крутила роман с женатым мужчиной, пока не обрела счастье со стоматологом Давидом Розенблатом. В 2009 году супруг скончался, и Рубальская вернулась к амурным приключениям.

Известная дама активно ведет социальные сети, не стесняясь публиковать провокационные кадры. Поэтесса поделилась видео, на котором идет под руку с высоким привлекательным брюнетом, который до этого уже мелькал в ее аккаунте. Мужчина нежно смотрел на свою спутницу и позволил Ларисе Рубальской его поцеловать. Ролик вызвал противоречивую реакцию у поклонников звезды.