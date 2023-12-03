Страстная испанка или холодная шведка? Узнайте, какой национальности ваш темперамент

Немцы рациональны, шведы холодны и закрыты, испанцы постоянно ссорятся и кричат. Во всяком случае, так гласят стереотипы. И не всегда это неправда.

Общие черты и эмоциональные реакции, присущие представителям конкретного народа, называют национальным темпераментом. Конечно же, он зависит не только от места рождения человека и этнической принадлежности.

Реакции и привычки выражать свои чувства формируются в соответствии с традициями семьи и культурными особенностями. Но не всегда они соответствуют графе «национальность» в паспорте.

Узнайте, какой темперамент у вас. Пройдите короткий тест и определите, что преобладает в вашей личности: скандинавское спокойствие, британская невозмутимость или испанская страсть.