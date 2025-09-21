Страсти кипят, как в «Великолепном веке»: 5 турдизи с самыми горячими поцелуями и оценками 7.4+ — согреют осенним вечером

Осень всё настойчивее стучится в окно, а это значит, что самое время устроиться поуютнее под пледом в компании турдизи, который сможет подарить не только интересный сюжет, но и море эмоций. И если вы уже пересмотрели «Великолепный век» и ищете чего-то нового, но такого же атмосферного и страстного, — вы по адресу.

Мы собрали для вас топ проектов, где пылкие чувства и искренние отношения героев проявляются не только в диалогах, но и в каждом взгляде. Здесь вы найдете именно те истории, где химия между персонажами ощущается буквально через экран, а сцены с поцелуями заставят поверить в любовь снова.

«Полет птицы»

Рейтинг на Кинопоиске: 7.6

Асла — амбициозная журналистка. И с самого детства она мечтает о блестящей карьере ведущей на телевидении.

Ради цели героиня готова на всё — даже на то, чтобы сблизиться с бывшим возлюбленным своей начальницы. Хитрый план должен помочь ей взлететь на самый верх телевизионного мира.

«Между миром и мной»

Рейтинг на Кинопоиске: 8.0

Илькин — успешный редактор модного журнала, которая кажется всем уверенной и сильной. Но на самом деле она очень одинока. Когда её парень, актёр Толга, теряет веру в себя, она придумывает авантюру: заводить фейковый аккаунт, чтобы поддержать его анонимно.

Но виртуальная дружба неожиданно перерастает в нечто большее, и вот уже Илькин сама попадает в ловушку собственной лжи.

«Запретная любовь»

Рейтинг на Кинопоиске: 8.3

После трагической потери жены Аднан уже много лет живёт замкнутой жизнью в своём стамбульском особняке, посвятив себя воспитанию детей. Его привычный уклад рушится, когда он встречает молодую Бихтер.

Неожиданно для себя самого он чувствует, как просыпаются давно забытые чувства, и понимает, что снова влюбляется.

«Правосудие»

Рейтинг на Кинопоиске: 8.6

После того как находят тело девушки, а рядом — банковскую карту сына начальника полиции, прокурор Ильгаз оказывается под давлением.

Он уверен, что его младший брат невиновен, и для помощи обращается к единственному человеку, который не боится идти против системы, — адвокату Джейлин.

Вместе они начинают расследование, которое раскроет шокирующие тайны и навсегда изменит их жизни.

«Помни о любви»

Рейтинг на Кинопоиске: 7.4

Дениз и Гюнеш должны были сыграть свадьбу со своими возлюбленными, но вместо этого оба остаются брошенными у алтаря. Спустя время судьба снова сталкивает их, и одно случайное сообщение в телефоне запускает череду неожиданных событий.

Возможно, у них есть шанс всё переиграть и наконец понять, что такое настоящая любовь.

Ранее мы писали: «Сорвали куш»: мини-сериал от Netflix забрал сразу 8 наград — был обречен на успех по одной простой причине