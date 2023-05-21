Страсти через край: женщины с этими именами не дадут заскучать в отношениях

У каждого человека свои представления об идеальных отношениях. Кто-то мечтает о союзе, в котором будут царить нежность, гармония, забота, а кому-то подавай итальянские страсти. Мужчинам, которые жаждут в любви бурных эмоций, стоит обратить свое внимание на обладательниц определенных имен. Роман с ними похож на поездку на американских горках - такой же непредсказуемый и насыщенный острыми ощущениями.

Анжела

Обладательница имени Анжела может похвастаться невероятной энергетикой. Привлекательная, сексуальная, яркая, она с легкостью завоевывает мужские сердца. В отношения с понравившимся парнем Анжела вступает легко, без лишних раздумий. Однако не каждый представитель сильного пола может совладать с ее темпераментом.

Женщина, нареченная этим именем, любит поиграть в “холодно-горячо”.

Она будет то приближать к себе возлюбленного, то отталкивать его, чтобы привязать к себе сильнее. Избранник Анжелы будет постоянно мучиться от ревности, потому что она не откажет себе в удовольствии пофлиртовать с другими. Зато с ней уж точно не соскучишься.

Ксения

Девушки, получившие от родителей имя Ксения, на первый взгляд производят впечатление скромниц. Но, как известно, в тихом омуте черти водятся. Обладательница этого имени, стоит ей вступить в серьезные отношения, тут же показывает свой истинный характер. А удивленному парню только и остается, что чесать в затылке и думать: “Ну и чертовка!”

Своими выходками и капризами Ксюша способна довести любимого до отчаяния.

Эмоциональная, взрывная, она будет топать ножкой и гордо воротить носик, если что-то будет ей не по вкусу. Избраннику этой дамы остается лишь потакать ее прихотям - в обратном случае конфликт может растянуться на недели, а то и месяцы.

Светлана

Светлана - девушка ранимая. Если ее что-то задело, молчать об этом она не станет, а устроит своему партнеру разбор полетов. Не стоит думать, что хрупкая внешность обладательницы этого имени полностью соответствует ее темпераменту - на самом деле Света тот еще вулкан страстей, который дремлет до поры до времени.

Впрочем, одними негативными эмоциями дело не ограничивается.

Когда женщину, которая носит это имя, переполняют положительные чувства, она также готова кричать об этом на весь мир. Весь свой пыл она обрушит на оторопевшего избранника - поэтому ему стоит заранее приготовиться к этому эмоциональному урагану.