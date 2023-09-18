Страсть не угаснет: в парах этих знаков Зодиака всегда горит огонь чувств

Им не бывает скучно друг с другом.

Многие пары жалуются на то, что с течением времени страсть в отношениях затухает. Однако этого точно не случится, если влюбленные принадлежат к определенным знакам зодиака.

Овен + Скорпион

“Песнь льда и пламени”, - это, пожалуй, как раз про Овна и Скорпиона. Союз двух совершенно разных по характеру и темпераменту знаков - та еще гремучая смесь.

И огненный, и водный знак обладают сильнейшей харизмой и привлекательностью. Их тянет друг к другу, словно магнитом, и хотя ужиться вдвоем под одной крышей этой парочке тяжело, скучно ей точно не бывает.

Овен и Скорпион - сильные натуры, поэтому они будут постоянно бороться за лидерство, перетягивать одеяло на себя с переменным успехом. В их тандеме постоянно кипят те самые пресловутые “итальянские страсти”, о которых мечтает большинство парочек. Ссоры и конфликты между представителями двух противоположных стихий неизбежны, но тем ярче и слаще будут примирения.

Близнецы + Лев

Любопытство - вот что заставляет воздушный и огненный знаки посмотреть друг на друга и синхронно сделать шаг навстречу. Лев и Близнецы - противоположности, которые, как известно, притягиваются. Вальяжный, царственный и хорошо знающий себе цену Лев непременно заинтересуется подвижными, как ртуть, Близнецами и захочет их поймать.

В их паре страсти не утихнут никогда, потому что это вечная игра в “догоняшки”, которая заводит обоих партнеров.

Кокетливые Близнецы будут дразнить своего огненного партнера, убегать от него и сдаваться, когда почувствуют, что на смену азарту приходит раздражение и вот-вот разразится буря. В свою очередь, своим умением перевоплощаться они легко утолят жажду Льва в новизне.

Стрелец + Водолей

Свободные и страстные, яркие и неординарные - так можно коротко охарактеризовать и Стрельца, и Водолея. Оба знака не приемлют никаких границ и ультиматумов, ценят свою независимость и смогут обеспечить друг другу столько личного пространства в отношениях, сколько будет необходимо. Но при этом между ними всегда будет крепкая связь.

Когда они вместе - это фейерверк эмоций, чувств, идей.

Представители воздушной и огненной стихии образуют ту самую пару, глядя на которую окружающие думают: “Хочу, чтобы мы со второй половинкой были такими же!” Даже спустя много лет после начала отношений Стрельцу и Водолею не скучно друг с другом, они пылают неподдельной любовью и страстью.