Страсть как хороша: 15-летняя внучка Глаголевой наделала шума на публике

Актриса Вера Глаголева ушла из жизни в 2017 году – и после нее остались не только замечательные фильмы, но и трое дочерей и шестеро внуков. Внучке Полине от старшей дочери, балерины Анны Нахапетовой, уже 16 лет – и девушка покоряет своей красотой.

«Ай что за девушка! Украдена из Лувра», «Самая красивая!», «Богиня просто, безумно красивая», «Сударыня, вы огонь!», «Красоточка!», – комментируют поклонники Полины ее снимки.

Полина не отстает от звездной семьи и тоже мечтает стать актрисой. Девушка засветилась в фильмах «Стук капель по стеклу», «Наши дети» и «Сдается дом со всеми неудобствами». Полина с большой теплотой относилась к своей бабушке – и нередко делится в соцсетях архивными фото с родственницей, сопровождая их трогательными подписями.