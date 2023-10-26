Страсть и похоть зашкаливают: свежее фото Лорак с бойфрендом наделало шума в Сети

Ани Лорак снова дала повод посудачить фанатам и хейтерам. На этот раз слухи про романтические отношения с Филиппом Киркоровым в прошлом. У певицы случился вполне себе настоящий роман. С Исааком Виджраку. Подтверждающее фото звезда сама опубликовала в запрещенной соцсети, заставив поклонников восторженно ахать и охать.

Смотрите сами: градус страсти между влюбленными на снимке зашкаливает. Пояснительных комментариев Лорак не давала, но из антуража на фото можно сделать вывод, что в окружении цветов пара празднует какое-то знаменательное событие.

Неизвестно лишь, касающееся их с Виджраку, который страстно обнимает избранницу, или же они на торжестве у общих друзей. Но в любом случае здорово, что певица со своим мужчиной начали наконец-то вместе выходить в свет, радуя поклонников редкими совместными снимками.