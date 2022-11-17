Страсть и огонь: астрологи назвали лучших любовников по знаку Зодиака

Каждый мужчина хотел бы остаться в памяти партнерши как лучший любовник, с которым ей когда-либо доводилось иметь дело. Во только по-настоящему достойны этого звания только единицы - по словам астрологов, вычислить их можно по дате рождения. Специалисты в сфере эзотерики рассказали, под какими знаками зодиака появляются на свет самые страстные, горячие и ненасытные партнеры в постели.

Овен

Пальму первенства, безусловно, получают представители огненного знака. Мужчины, рожденные под знаком Овна, без преувеличения считаются гуру в любовных играх. Харизматичные, сильные, страстные, они способны соблазнить даму одним только взглядом - и, можете быть уверены, обещания, которые таит в себе магнетический взор Овна, будут исполнены в полной мере. В спальне уроженцы этого знака открыты для любых экспериментов, но есть одно “но”. Темперамент партнерши обязательно должен совпадать с темпераментом самого Овна - а поскольку готов он всегда и везде, необходимо сразу трезво оценивать свои возможности.

От избранницы, которая не способна утолить его пыл, этот знак быстро уйдет.

Лев

Короли зодиака хороши во всем - в том числе в науке страсти. Львы - настоящие эстеты, поэтому можно не сомневаться в том, что близость с ними превратится в праздник. Мужчины этого знака заранее позаботятся о том, чтобы в спальне была подходящая чувственная атмосфера - изысканное постельное белье, свечи, музыка и т.д.

Необходимо помнить, что Лев любит ушами, поэтому он обрадуется комплиментам и сам в долгу не останется - от его слов и признаний может по-настоящему закружиться голова.

Единственное, что может понравиться не каждой женщине - уроженцы знака обожают снимать происходящее в спальне на камеру или поглядывать в зеркало. Поэтому нужно заранее оговорить со Львом, готовы ли вы к съемкам хоум-видео.

Скорпион

Мужчины водного знака обладают неповторимым “темным” шармом, в их взгляде, жестах, интонациях чувствуется такая энергетика, что дамы мечтают заполучить Скорпиона в свои объятия. Удается это не каждой - представитель знака сам выбирает, кому подарить незабываемую ночь. А в том, что она будет именно такой, можно не сомневаться - благодаря мощной интуиции Скорпион прекрасно знает, о чем мечтает партнерша, и воплощает ее грезы в реальность.