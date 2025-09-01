Меню
1 сентября 2025 18:07
«Страшный удар»: Боярский увел роль д’Артаньяна из-под носа у другого великого актера — и режиссер дорого за это заплатил

Закулисные игры привели к ожидаемому финалу.

История с утверждением Михаила Боярского на роль д’Артаньяна в знаменитом фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича могла бы стать отдельным кино.

Режиссер фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» собирал актерский ансамбль тщательно, и фаворитом с самого начала был Александр Абдулов. Красивый, харизматичный, с идеально подходящей фактурой, он уже примерил костюмы и репетировал сцены с будущими партнерами.

Казалось, вопрос решен: д’Артаньяном станет Абдулов. Но судьба вмешалась.

Встреча на «Кинопанораме»

На фестивале в Ленинграде режиссера познакомили с Михаилом Боярским. На тот момент он чаще появлялся в театре, чем в кино. Юнгвальд-Хилькевич не ожидал от этой встречи многого — максимум, думал предложить актеру второстепенный образ.

Появление Боярского все изменило. В нем было то, что нельзя было проигнорировать: энергия, темперамент, горящие глаза. Сначала режиссер предложил роль Рошфора, но уже вечером понял — перед ним настоящий д’Артаньян.

Когда Боярский вошел в павильон в костюме мушкетера — наступила тишина. Все присутствующие на съемочной площадке были поражены таким попаданием в цель.

Режиссер понял: проб не нужно. Это тот самый герой, которого он искал.

«Страшный удар»: Боярский увел роль д’Артаньяна из-под носа у другого великого актера — и режиссер дорого за это заплатил

Цена выбора

Затем началось самое трудное. Нужно было сообщить Александру Абдулову, что его роль отдана другому. Абдулов уже жил этим образом, строил планы, готовился. Для Юнгвальд-Хилькевича он был не просто актером, а другом.

Режиссер тянул с разговором, пытаясь найти слова, и даже ушел в запой, пока слухи сами не дошли до Абдулова. Тот позвонил первым. Его реакция оказалась неожиданно спокойной: никаких упреков, только пожелания удачи. Однако дальше их общение уже не было таким теплым, как прежде.

Он любезно себя вел, никогда не показал, что обижен. А меня терзала и терзает совесть, потому что я понимаю, что нанес тогда Саше страшный удар, — вспоминал режиссер.

В итоге образ д’Артаньяна стал визитной карточкой Боярского. А для Юнгвальд-Хилькевича радость от успеха картины всегда шла рядом с чувством вины.

Фото: Кадры из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» (1979 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
