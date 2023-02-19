Страшный советский обычай: сегодня такое увидишь только в фильме ужасов

После распада Советского Союза россияне перестали следовать многим традициям и обычаям, которые сегодня кажутся дикими. Один из них может вызвать оторопь у любого здравомыслящего человека. Свой след он оставил в фотоальбомах практически каждой семьи.

Речь идет о снимках, которые было принято делать во время похорон. Крупным планом снимали как самого покойника, так и родственников, пришедших проводить его в последний путь. Считается, что эта традиция берет свое начало в 19 веке. В период гражданской войны фото с похорон погибших героев и вовсе печатали в газетах. Ушел же этот страшный обычай из жизни россиян только в конце 20-го столетия.

Есть и другая советская традиция, связанная с похоронами, и касается она музыкального сопровождения. Раньше похоронный марш прямо во дворах жилых домов играл настоящий оркестр, что заставляло жителей многоэтажек плотнее закрывать окна.