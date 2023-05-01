Страшный сон стоматолога: не поверите, что делали гейши со своими зубами

Без белозубой улыбки невозможно представить ни одну современную красавицу. Но каких-нибудь 150 лет назад зубы было принято чернить. Так, по крайней мере, делали японцы. Что легло в основу традиции под названием Охагуро, доподлинно неизвестно.

Чернить зубы в Стране восходящего солнца начали, предположительно, в III — IV веках. Говорят, что они подсмотрели этот обычай у соседних народов. Зубы красили в черный цвет при помощи разных составов. Такая практика была популярна среди воинов, знати и гейш.

Иностранцы не могли понять, зачем японским красавицам намеренно уродовать себя таким образом.

Согласно одной из версий, красить зубы в отталкивающий цвет японских женщин обязали их мужья, чтобы избежать адюльтера. На самом деле они считали, что черный цвет не уродует девушку, а, наоборот, делает ее более притягательной. Кроме того, этот цвет в японской культуре символизирует постоянство и стойкость. Именно эти качества жители Страны восходящего солнца ценят в браке. Девушки, вступающие во взрослую жизнь, чернили зубы, чтобы доказать верность своему избраннику.