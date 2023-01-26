Страшный сон Коко Шанель: гляньте, что звезды Голливуда сотворили с культовым платьем

Коко Шанель дала полезное напутствие всем женщинам: чтобы выглядеть великолепно, нужно надеть маленькое черное платье. Этот образ будет уместен при любых обстоятельствах и украсит любую представительницу прекрасного пола, только если речь не идет о звездах Голливуда.

Многие селебрити не раз выставляли себя на посмешище, облачившись в культовое платье черного цвета. Большинство из них допускают одну и ту же досадную ошибку — воспринимают слово «маленькое» слишком буквально.

В результате знаменитости сверкают своими формами на красных ковровых дорожках, полагая, что выглядят стильно и соблазнительно одновременно. На самом же деле часто они вызывают у окружающих чувство испанского стыда.

Другие идут еще дальше и добавляют к платью яркие украшения в виде аппликаций, страз или даже перьев. Смотрится же все это далеко не лучшим образом — такое Шанель не приснилось бы и в страшном сне.