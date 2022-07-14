Страшный сон каждой женщины: засветившуюся на публике Муцениеце подняли на смех

Агата Муцениеце взбудоражила пользователей Сети, появившись в одинаковых образах с режиссером Оксаной Михеевой. Не так давно артистка стала гостьей кинофестиваля в Нижнем Новгороде.

Звезда фильма «Честный развод» не скрывает своей любви к моде. Муцениеце старается следить за модными тенденциями и регулярно красуется эффектными образами в своих социальных сетях. Однако из-за этого она попадает в весьма неловкие ситуации. Как оказалось, для фестиваля «Горький fest» артистка выбрала яркий розовый костюм, но Оксана Михеева, изучив советы стилистов, на мероприятии появилась точно в таком же наряде.

«Ну конечно! Хорошо я оделась, красиво... Ну хоть майки разные», — рассказывает Муцениеце в своих социальных сетях.

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Пользователи Сети не оставили без внимания эту ситуацию. Как отметили фанаты, артистке нужно быть внимательнее с выбором своих нарядов, ведь в будущем она вновь может оказаться участницей подобного конфуза. Некоторые поклонники, напротив, посчитали происшествие комичным и посмеялись над актрисой.