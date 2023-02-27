Страшный скандал: выходка Пугачевой в середине 80-х возмущает даже сейчас

Алла Пугачева за годы карьеры неоднократно оказывалась в эпицентре скандалов. Некоторые из них были незначительными, однако один едва не стоил певице карьеры и привлекает внимание поклонников до сих пор.

Дело в том, что Примадонна была большой поклонницей гостиницы «Прибалтийская» в Ленинграде. Во время гастролей она останавливалась именно там и даже имела любимый номер — 10000-й. И вот в 1987 году Пугачева во время поездки решила остановиться в своем любимом отеле, но на стойке регистрации узнала, что комната уже отдана иностранному предпринимателю. Неожиданная новость шокировала певицу, которая не планировала селиться в другом номере, поэтому у нее с администратором начался скандал.

Участницы конфликта не собирались сдерживаться, потому спустя несколько минут свидетели услышали нецензурную брань. С трудом другим сотрудникам «Прибалтийской» удалось уговорить Пугачеву остановиться не в ее любимом номере, и конфликт был улажен, но спустя несколько дней в прессу попали подробности ссоры.

Публика была настолько шокирована поведением певицы, что и журналисты, и обычные граждане начали активно критиковать ее. Пугачева получала домой десятки гневных писем, а в конце года ее даже перестали показывать по телевизору. Ситуацию смог исправить только политик Александр Яковлев, который призвал прекратить травлю Пугачевой.

При этом скандальная ситуация привлекает внимание поклонников артистки даже сейчас. Многие отмечают, что Пугачева незаслуженно столкнулась с агрессией публики, ведь публичная ссора не повод запрещать чье-то творчество.