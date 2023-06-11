Страшный диагноз: участь советского вундеркинда была предрешена

Обычный советский ребенок, родившийся в обычной семье, Паша Коноплев прожил очень необычную и очень короткую жизнь. Он так много успел сделать для родных и для страны, однако еще больше не успел. С самого раннего возраста Паша проявлял удивительные способности, а в семь лет все окончательно убедились — перед ними юный вундеркинд. Но это, казалось, приносило ему одни лишь несчастья.

Несмотря на высочайший уровень IQ (142 балла), в первых классах мальчик учился плохо. Ему попросту было скучно в школе, ведь этот уровень он уже перерос. Наконец было решено пропустить несколько ступеней и отправить ребенка сразу в четвертый класс. Школу он закончил раньше остальных и в 15 уже стал студентом Московского государственного университета (МГУ). При этом ни в школе, ни в вузе друзей Паша не приобрел. У парней желания общаться он не вызывал, а девушки общались лишь изредка, да и то в корыстных целях.

Паша посвящал себя разной деятельности — от политики до математического прогнозирования будущего и издательского дела. Но с довольно раннего возраста у него стали проявляться признаки психической и эмоциональной нестабильности. Медицинский осмотр принес неожиданный диагноз «гений». Но легче от этого никому не стало. Паша страдал депрессией, расстройством сна и проявлял суицидальные наклонности.

Вскоре юноша стал постоянным пациентом в клинике, а после и вовсе пропал из виду на долгие десять лет. Его смерть в возрасте 29 лет до сих пор окутана тайной и слухами. Никто точно не может ответить на вопрос о том, что стало причиной его гибели. Одни говорят, что Пашу довело до смерти лечение, которое он получал в психиатрической клинике имени Кащенко. Другие — что у него могло и вовсе не быть отклонений в психике. А, вероятнее всего, был диабет, который слишком поздно диагностировали, ведь его признаки нередко путают с психическими нарушениями.