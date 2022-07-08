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Киноафиша Статьи «Страшным не казалось»: тяжелому состоянию Тереховой нашлось объяснение

«Страшным не казалось»: тяжелому состоянию Тереховой нашлось объяснение

8 июля 2022 15:30
«Страшным не казалось»: тяжелому состоянию Тереховой нашлось объяснение

Известный режиссер рассказал о связи актрисы и Тарковского.

79-летняя Маргарита Терехова уже много лет живет с болезнью Альцгеймера. Одно из последних интервью актриса давала еще 11 лет назад. Сейчас актриса находится в тяжелом состоянии, она не может самостоятельно передвигаться и не узнает никого из близких. Известный постановщик Андрей Житинкин считает, что этому есть объяснение.

По словам постановщика, связь актрисы с Андреем Тарковским была настолько сильна, что она буквально стала психологической копией гениального режиссера. Терехова увлеклась религией, полюбила напитки и музыку, которые были дороги Андрею. Житинкин рассказал в беседе с «Экспресс газетой», что между Маргаритой и Андреем была не просто какая-то интрижка, а настоящее совпадение на духовном уровне. Он припомнил, что после смерти Тарковского, актриса будто продолжала с ним иногда разговаривать, называя его имя.

«Страшным это не казалось» — заметил Житинкин.

Но сейчас он считает, что такое поведение могло быть предвестником болезни актрисы. Фактически Терехова уже «ушла в космос» и духовно может жить все это время в мире Тарковского, предположил Житинкин.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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