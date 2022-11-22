Страшные слова Джуны: этим 2 знакам Зодиака придется доживать свои дни в одиночестве

Имя Джуны, легендарной целительницы и астролога, знакомо каждому человеку, питающему интерес к эзотерике. Джуна обладала глубокими познаниями в этой сфере, однако не все ее наследие стало достоянием широкой публики. Некоторые предсказания целительницы были обнародованы только после ее смерти. Так, например, Джуна предрекла одинокую старость некоторым знакам зодиака. Она предупреждала этих представителей зодиакальной плеяды о том, что на склоне лет им некому будет подать стакан воды. Рассказываем, о каких двух знаках идет речь.

Дева

Представители земного знака не жалеют сил на то, чтобы создать крепкую семью. Детей они воспитывают строго, требовательно спрашивают с них за успехи в учебе и во внеурочной деятельности, поскольку с самых малых лет записывают своих чад во всевозможные кружки и секции. У Дев не забалуешь - если они решили, что ребенок должен быть при деле и не иметь ни одной свободной минутки, значит, так и будет.

Возможно, из-за загруженного детства отпрыски этого знака таят обиду на родителей.

Именно этим можно объяснить то, что в старости многие Девы остаются без поддержки детей и внуков. Благие намерения, которыми они руководствовались, чтобы воспитать своих отпрысков, оборачиваются для них трагедией. Подросшие чада не спешат навещать стариков-Дев и не способствуют их общению с внуками и правнуками. Впрочем, представители земного знака не держат обиды на молодое поколение и искренне радуются, когда их навещают.

Скорпион

Более строгих родителей, чем Скорпион, стоит еще поискать. Несмотря на то, что уроженцы водного знака обеспечивают свою семью и отпрысков всем необходимым и даже больше того, взаимопонимания между ними практически не бывает. Скорпион буквально насаждает детям свои взгляды на жизнь, мнение по поводу самых разных вопросов, не считаясь с их собственным мнением.

Поэтому дети этого знака после получения аттестата торопятся выпорхнуть из гнезда.

Иногда со временем отпрыски Скорпиона понимают, что добились успеха в жизни в том числе благодаря суровому воспитанию. Тогда они могут вернуться к оставленным ими родителям, попросить прощения и наладить взаимосвязь. Но чаще всего дети этого знака таят на родителей обиду и предпочитают жить порознь. Поэтому Скорпион на склоне лет остается без поддержки младшего поколения.

Вы могли пропустить: