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Киноафиша Статьи Страшные подробности смерти Алексея Янина: близким даже не показывают тело актера

Страшные подробности смерти Алексея Янина: близким даже не показывают тело актера

20 сентября 2023 09:25
Страшные подробности смерти Алексея Янина: близким даже не показывают тело актера

Ложные новости оказались пророчеством.

Всего три недели назад Интернет содрогнулся от страшной новости — не стало актера Алексея Янина, который восемь лет проходил тяжелое восстановление после инсульта. Уже на следующий день публика смогла выдохнуть, ведь сообщение оказалось проделкой мошенников. Но на этот раз на розыгрыш рассчитывать уже не приходится. Дарья Янина подтвердила смерть супруга.

По словам певицы, последние двадцать дней ее муж провел в коме. Каждый день его навещали близкие, но артист так и не смог прийти в сознание. 19 сентября Алексея не стало.

Дарья заявила изданию «СтарХит», что на этот раз известия о смерти Янина правдивы. В больницу она сможет поехать лишь сегодня, чтобы заняться похоронами супруга. По словам Даши, Янин скончался из-за остановки сердца.

«Сердечко не выдержало, сегодня Алексея не стало», — сообщила вдова журналистам.

Фото: соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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