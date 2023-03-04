Страшные грехи замолить не смогла: звезду СССР сгубил сын от иностранца

Судьбы многих ярких советских звезд сложились трагически. Исключением не стала Александра Завьялова, известная по роли богобоязненной Пистимеи из телесериала «Тени исчезают в полдень». Непростая судьба Завьяловой достойна экранизации. Ей патологически не везло ни в карьере, ни в личной жизни. Александра вышла замуж за именитого советского художника Дмитрия Бучкина, от которого родила дочь. Однако их счастье продлилось недолго: супруг и его мать хотели, чтобы Завьялова посвятила себя семье, но актриса даже не думала бросать сцену и кино.

Также Александра влюбилась в американского бизнесмена и родила от него сына Петра. Но паре не позволили быть вместе. Гражданина США выслали на родину, а Завьялова получила статус «неблагонадежная». Вскоре ее муж подал на развод.

После этого актриса стала сниматься намного реже. Со временем о ней начали забывать, из-за чего она впала в депрессию. В 90-е Завьялова стала вести затворническую жизнь вместе с сыном, который, по словам Александры, был болен. Накануне гибели она выглядела иссохшей старушкой, уставшей от жизни. Завьяловой не стало за день до ее 80-летия: оказалось, что ее убил собственный сын. Родственники актрисы говорили, что Петр — это ее крест за все грехи.