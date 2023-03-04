Страшные грехи замолить не смогла: звезду СССР сгубил сын от иностранца
Ее биография достойна сериала.
Судьбы многих ярких советских звезд сложились трагически. Исключением не стала Александра Завьялова, известная по роли богобоязненной Пистимеи из телесериала «Тени исчезают в полдень». Непростая судьба Завьяловой достойна экранизации. Ей патологически не везло ни в карьере, ни в личной жизни. Александра вышла замуж за именитого советского художника Дмитрия Бучкина, от которого родила дочь. Однако их счастье продлилось недолго: супруг и его мать хотели, чтобы Завьялова посвятила себя семье, но актриса даже не думала бросать сцену и кино.
Также Александра влюбилась в американского бизнесмена и родила от него сына Петра. Но паре не позволили быть вместе. Гражданина США выслали на родину, а Завьялова получила статус «неблагонадежная». Вскоре ее муж подал на развод.
После этого актриса стала сниматься намного реже. Со временем о ней начали забывать, из-за чего она впала в депрессию. В 90-е Завьялова стала вести затворническую жизнь вместе с сыном, который, по словам Александры, был болен. Накануне гибели она выглядела иссохшей старушкой, уставшей от жизни. Завьяловой не стало за день до ее 80-летия: оказалось, что ее убил собственный сын. Родственники актрисы говорили, что Петр — это ее крест за все грехи.