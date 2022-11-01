Страшны в гневе: названы самые агрессивные и вспыльчивые знаки Зодиака

Когда эти знаки в ярости, лучше держаться от них подальше.

Гнев - вполне естественная человеческая реакция на обидные, несправедливые, подлые поступки со стороны окружающих. Однако есть люди, которые выходят из себя из-за каждой мелочи, а потому общаться с ними порой совершенно невозможно. По словам астрологов, самые вспыльчивые люди рождаются под определенными знаками зодиака. Они рассказали, какие представители зодиакального круга чаще всего склонны к неконтролируемым вспышкам ярости.

Овен

Представители огненного знака похожи на непредсказуемый вулкан, который то спит и не предвещает окружающим никакой угрозы, то внезапно просыпается, и вот тогда-то всем вокруг становится плохо. Овен практически не умеет контролировать свои эмоции, что позитивные, что негативные - когда ему обидно, больно или просто что-то неимоверно его раздражает, сдерживать свою ярость он точно не станет. Под горячую руку попадают все - от друзей и близких до случайных прохожих. Но есть и хорошие новости - при всей своей вспыльчивости Овен достаточно быстро остывает и возвращается в исходное “мирное” состояние.

А вот люди вокруг еще долго приходят в себя.

Скорпион

Самый “ядовитый” знак в гороскопе - из тех, от кого пощады не жди. Представители водной стихии обладают сложным характером, далеко не каждый человек сможет понять их и уж тем более принять такими, какие есть. С виду сдержанный и холодный, Скорпион время от времени превращается в настоящее вселенское зло.

В такие моменты его все раздражает, и тем, кто становится причиной его гнева, становится ох как несладко.

При этом уроженцы знака зачастую не ограничиваются обидными высказываниями, а начинают крушить мебель, посуду, в общем, все, что попадется под руку. А еще этот знак, даже придя в себя, вряд ли попросит прощения за свое поведение.

Стрелец

Люди, рожденные под огненным знаком Стрельца, обожают привлекать к себе всеобщее внимание. Любыми, даже самыми радикальными способами. Поэтому неудивительно, что из своего гнева они тоже устраивают настоящий аттракцион, шоу, достойное голливудских драм. Стрелец не станет скупиться на жесткие и резкие высказывания, будет жестикулировать так темпераментно и страстно, что любой итальянец заплачет от зависти, начнет бросать вещи обидчика с балкона или швыряться в него любыми подручными предметами…