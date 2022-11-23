Страшную правду о «Девчатах» заметит только внимательный: в СССР так поступали все

Красавица Анфиса из легендарных «Девчат» представлена как поверхностный персонаж и девушка для развлечений. Лишь ближе к финалу героиня переосмысляет свою жизнь и встает на праведный путь. В книге, по которой был снят фильм, Анфиса раскрыта намного глубже. И ее участи не позавидуешь.

В первоисточнике героиня тоже считалась первой красавицей в поселке. Однако ее сразу причислили к категории тех женщин, которых не берут замуж, ведь она и так согласна на все. Однажды ей заинтересовался Илья. У них было несколько свиданий, однако речи о чем-то серьезном не шло. Анфиса сама призналась Илье, что на таких, как она, не женятся. Возможно, девушка хотела, чтобы он опроверг ее слова и увидел, наконец, в ней настоящую личность. Но Илья вскоре переключился на Тосю.

Также согласно книге Анфиса стала бесплодной после сделанного в юности аборта. Но не исключено, что по этой же причине девушка считала себя вторым сортом, хотя эта операция была обыденностью в те времена.

Позднее героиня встретила инженера, с которым ощутила себя настоящей. Однако счастье продлилось недолго: кавалеру доложили о грешном прошлом Анфисы. Влюбленный инженер был готов закрыть на это глаза, но девушка решила наказать себя сама, как пишет Дзен-канал «Дневник московского кота». Героиня оставила возлюбленного, считая себя недостойной счастья. На этой драматичной ноте заканчивается сюжетная линия Анфисы.