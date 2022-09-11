Страшное зрелище: последний фильм Любови Орловой запретили в СССР не просто так

Зрители так и не смогли увидеть ленту на большом экране.

Любовь Орлова смогла построить яркую карьеру, завоевав сердца поклонников по всему СССР. Знаменитость снялась в десятках фильмов, однако после 50-х уже не так стремилась на экраны. Последний фильм знаменитости «Скворец и Лира» и вовсе запретили к показу.

В шпионском триллере Орлова снималась, когда ей исполнился уже 71 год. По сюжету артистка перевоплощалась в 30-летнюю женщину. И из-за этого, как рассказывают близкие, следила не столько за своей игрой, сколько за внешним видом. И далеко не всегда была довольна результатом.

«Это было странное и страшное зрелище... Настоящая тема картины — отчаянная борьба Орловой со временем», — рассказывает Дмитрий Щеглов на страницах книги «Любовь и маска» о жизни актрисы.

В итоге Орлова осталась недовольна фильмом. А так как снимал картину ее супруг Григорий Александров, она запретила ему показывать ленту массовому зрителю, поскольку боялась осуждения публики.