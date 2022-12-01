Страшное зрелище: мать Леонардо ДиКаприо повергнет россиян в шок (фото)

Леонардо ДиКаприо не скрывает, что сильно привязан к своей матери — Ирмелин Инденбиркен. По уверению актера, именно ей он обязан своим головокружительным успехом.

Звезда экрана часто появляется с родительницей на светских мероприятиях, с гордостью демонстрирует ее публике и фотографам. Впоследствии снимки Инденбиркен горячо обсуждаются в Сети. Все потому что внешность Ирмелин заурядной уж точно не назовешь.

Хейтеры твердят, что мать одного из самых популярных актеров Голливуда представляет из себя страшное зрелище. Одевается она явно не по возрасту, отдает предпочтение то коротким юбкам, то перьям и другим нелепым украшениям. Между тем в следующем году Инденбиркен отметит свой 80-летний юбилей.

В любом случае знаменитость не боится того, что его любимая мама может повергнуть кого-то в шок. Любопытно, что 48-летний артист так и не наладил личную жизнь и не обзавелся наследниками. Звезда экрана встречается с молоденькими моделями, отношения с которыми так и не перерастают в нечто серьезное. По этой причине статус любимой женщины Леонардо ДиКаприо, по крайней мере пока, удалось сохранить только его матери.