Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Страшное зрелище: мать Леонардо ДиКаприо повергнет россиян в шок (фото)

Страшное зрелище: мать Леонардо ДиКаприо повергнет россиян в шок (фото)

1 декабря 2022 11:00
Страшное зрелище: мать Леонардо ДиКаприо повергнет россиян в шок (фото)

Родительница звезды любит привлекать к себе внимание.

Леонардо ДиКаприо не скрывает, что сильно привязан к своей матери — Ирмелин Инденбиркен. По уверению актера, именно ей он обязан своим головокружительным успехом.

Звезда экрана часто появляется с родительницей на светских мероприятиях, с гордостью демонстрирует ее публике и фотографам. Впоследствии снимки Инденбиркен горячо обсуждаются в Сети. Все потому что внешность Ирмелин заурядной уж точно не назовешь.

Страшное зрелище: мать Леонардо ДиКаприо повергнет россиян в шок (фото)

Хейтеры твердят, что мать одного из самых популярных актеров Голливуда представляет из себя страшное зрелище. Одевается она явно не по возрасту, отдает предпочтение то коротким юбкам, то перьям и другим нелепым украшениям. Между тем в следующем году Инденбиркен отметит свой 80-летний юбилей.

В любом случае знаменитость не боится того, что его любимая мама может повергнуть кого-то в шок. Любопытно, что 48-летний артист так и не наладил личную жизнь и не обзавелся наследниками. Звезда экрана встречается с молоденькими моделями, отношения с которыми так и не перерастают в нечто серьезное. По этой причине статус любимой женщины Леонардо ДиКаприо, по крайней мере пока, удалось сохранить только его матери.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video