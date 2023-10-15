«Страшно здесь находиться»: Муравьева ахнула, увидев, во что превратили ее кухню

Популярное раньше шоу «Квартирный вопрос» не раз попадало в центр скандала. Легко догадаться, что обычно проблемы были связаны с претензиями со стороны участников проекта. Самая громкая история случилась, когда героиней очередного выпуска стала звезда советского кино Ирина Муравьева.

Артистка пришла на передачу с просьбой переделать кухню-столовую. Декоратор телешоу Виктория Кручинина обещала, что ее работа гармонично впишется в антикварный стиль квартиры. Но сдержать свои слова не смогла.

По мнению дизайнера, ей удалось сделать помещение торжественным и гламурным, но без пафоса. Но когда артистка пришла принимать работу, то не смогла сдержать эмоций. Муравьева сетовала, что комната стала очень маленькой, а ее уютная квартира превратилась в какой-то дом лесника или пещеру.

Звезда считает, что так резко менять пожилым людям обстановку нельзя, а декораторы ее попросту обманули.