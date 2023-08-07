Страшно вспомнить, что грызли советские дети на переменах: вместо сухариков и чипсов

В СССР, как известно, был дефицит многих продуктов. Родители при всем желании не могли побаловать своих детей разными сладостями и снеками. Поэтому ребятня искала радость в весьма экзотичных «продуктах».

Советские дети активно поглощали самый обыкновенный мел.

Школьники грызли «деликатес» на переменах, и оторвать их от этого занятия было невозможно. Сегодня это покажется дикостью, но другого выхода у ребят не было. Долгие и нудные уроки отнимали много сил, и организм требовал подкрепления. И тут мел, состоящий из кальция, приходился как нельзя кстати. Сам продукт был в целом безвреден для организма, но все равно его употребление нельзя назвать чем-то здоровым.

Это далеко не единственное странное «лакомство» из прошлого. Кроме мела детишки обожали липкую смолу. Речь идет не о древесной, а о той, что использовалась для асфальтирования дорог. Горьковатый привкус и тягучая консистенция напоминали детям карамель. Вот такая своеобразная замена сладостям.