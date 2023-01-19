Страшно так окончить жизнь: какими были последние дни трех ребят из «Кортика»

Игорь Шульженко, Александр Примако и Андрей Войновский прославились еще в юности благодаря фильму «Кортик». Молодые актеры мгновенно запомнились зрителям своим талантом, из-за чего многие предполагали, что их ждет успешное будущее. Однако жизни всех троих окончились трагедией.

Так, Примако, исполнивший в картине роль беспризорника Коровина, дожил лишь до 30 лет. После раннего успеха он поступил в Белорусский театрально-художественный институт и мечтал стать артистом, но стал жертвой нападения. В 1988 году милиция нашла его изуродованное тело на железнодорожных путях. Расследование не привело ни к каким результатам, и преступники так и остались безнаказанными.

Шульженко и Войновский прожили дольше своего коллеги. Экранный Слава Эльдаров из-за раннего успеха так и не нашел своего места в жизни. Он не смог окончить ни одного института и всю жизнь проработал плиточником, страдая от алкогольной зависимости. Скончался артист на 52-м году жизни: близкие нашли его на лавочке, где он обычно выпивал с друзьями.

Войновский же единственный стал востребованным артистом. Он окончил ГИТИС и снимался в кино и сериалах. Но несчастный случай оборвал его жизнь в возрасте 58 лет. В то время он поехал на отдых со своими друзьями в Крым, а после распития алкоголя один из его приятелей набросился на компанию с ножом. Раны звезды экрана оказались настолько серьезными, что он скончался в больнице.