Страшно смотреть: вы ахнете, увидев сына Талькова (фото)

Игорь Тальков стал отцом осенью 1981 года. Наследник знаменитости Игорь решил пойти по стопам отца и уже в 2005 году выпустил свой первый альбом, а спустя четыре года основал собственную группу «МирИмиР».

С того времени музыкант посвящает творчеству все свое время. Вместе с коллективом он регулярно ездит в гастрольные туры и выпустил уже три полноформатных альбома, которые были высоко приняты критикой и фанатами.

О своих успехах Тальков-младший рассказывает в социальных сетях. Внимание поклонников при этом он привлекает не только своей музыкой, но и внешностью. Как уверены пользователи Сети, артист вырос точной копией своего отца. Тальковы настолько похожи друг на друга, что их невозможно отличить.