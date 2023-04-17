Страшно смотреть: вы ахнете, увидев сына Талькова (фото)
Знаменитость шокирует фанатов своим внешним видом.
Игорь Тальков стал отцом осенью 1981 года. Наследник знаменитости Игорь решил пойти по стопам отца и уже в 2005 году выпустил свой первый альбом, а спустя четыре года основал собственную группу «МирИмиР».
С того времени музыкант посвящает творчеству все свое время. Вместе с коллективом он регулярно ездит в гастрольные туры и выпустил уже три полноформатных альбома, которые были высоко приняты критикой и фанатами.
О своих успехах Тальков-младший рассказывает в социальных сетях. Внимание поклонников при этом он привлекает не только своей музыкой, но и внешностью. Как уверены пользователи Сети, артист вырос точной копией своего отца. Тальковы настолько похожи друг на друга, что их невозможно отличить.
«Вы так похожи, что даже жутко», «Удивительное сходство», «От мамы совсем ничего нет, копия Талькова», — комментируют подписчики.