Страшно смотреть: внешний вид Настеньки из «Морозко» повергнет любого в шок

Наталья Седых прославилась в 16 лет благодаря роли Настеньки в сказке «Морозко». Очаровательную голубоглазую девушку полюбил весь Советский союз.

Седых так и не сделала большой карьеры в кино. Ее самыми известными ролями так и остались Настенька в «Морозко» и Аленушка в «Огонь, вода и… медные трубы».

Артистка выбрала иной путь – Наталья Седых дебютировала как фигуристка, а в конце 60-х стала балериной и выступала в Большом театре.

Сегодня Наталье Седых 74 года. В погоне за молодостью артистка увлеклась визитами к пластическим хирургам: ее губы неестественно увеличены, а кожа перетянута. Также Седых не появляется на публике без яркого макияжа и эффектных нарядов.