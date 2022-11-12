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Страшно смотреть: внешний вид Настеньки из «Морозко» повергнет любого в шок

12 ноября 2022 14:00
Страшно смотреть: внешний вид Настеньки из «Морозко» повергнет любого в шок

Изуродовала себя филлерами.

Наталья Седых прославилась в 16 лет благодаря роли Настеньки в сказке «Морозко». Очаровательную голубоглазую девушку полюбил весь Советский союз.

Седых так и не сделала большой карьеры в кино. Ее самыми известными ролями так и остались Настенька в «Морозко» и Аленушка в «Огонь, вода и… медные трубы».

Артистка выбрала иной путь – Наталья Седых дебютировала как фигуристка, а в конце 60-х стала балериной и выступала в Большом театре.

Сегодня Наталье Седых 74 года. В погоне за молодостью артистка увлеклась визитами к пластическим хирургам: ее губы неестественно увеличены, а кожа перетянута. Также Седых не появляется на публике без яркого макияжа и эффектных нарядов.

Страшно смотреть: внешний вид Настеньки из «Морозко» повергнет любого в шок
Фото: Кадр из передачи "Ой, мамочки!" (2014), Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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