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Страшно смотреть: не поверите, что осталось от культовой «Тутси» к 85 годам

18 ноября 2022 18:45
Страшно смотреть: не поверите, что осталось от культовой «Тутси» к 85 годам

Актер поборол страшный диагноз.

Дастин Хоффман стал главной звездой фильма «Тутси». Комедия, которая до сих пор любима зрителями, вышла на экраны в 1982 году. С тех пор с актером произошло немало изменений.

Именитый артист достиг весьма почтенного возраста — летом этого года он отметил свой 85-летний юбилей. Недавно звезда экрана засветился на одном из светских мероприятий, а его новые фотографии тут же стали достоянием общественности.

Тогда фанаты с сожалением отметили, что на Хоффмана страшно смотреть: от культовой «Тутси» практически ничего не осталось. Лицо знаменитости покрыто морщинами, кроме того, он обзавелся лишними килограммами.

Страшно смотреть: не поверите, что осталось от культовой «Тутси» к 85 годам

Известно, что 10 лет назад актер смог победить страшный онкологический диагноз. Болезнь была обнаружена на ранней стадии, поэтому врачам удалось спасти звезду, вовремя сделав ему необходимую операцию.

Фото: Кадр из фильма «Тутси» (1982), Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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