Страшно смотреть: не поверите, что осталось от культовой «Тутси» к 85 годам

Дастин Хоффман стал главной звездой фильма «Тутси». Комедия, которая до сих пор любима зрителями, вышла на экраны в 1982 году. С тех пор с актером произошло немало изменений.

Именитый артист достиг весьма почтенного возраста — летом этого года он отметил свой 85-летний юбилей. Недавно звезда экрана засветился на одном из светских мероприятий, а его новые фотографии тут же стали достоянием общественности.

Тогда фанаты с сожалением отметили, что на Хоффмана страшно смотреть: от культовой «Тутси» практически ничего не осталось. Лицо знаменитости покрыто морщинами, кроме того, он обзавелся лишними килограммами.

Известно, что 10 лет назад актер смог победить страшный онкологический диагноз. Болезнь была обнаружена на ранней стадии, поэтому врачам удалось спасти звезду, вовремя сделав ему необходимую операцию.