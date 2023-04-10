Страшно смотреть: как сейчас выглядит капитан Зубов из сериала «Солдаты»

Николаевич, он же Отвертка — Алексей Ошурков пополнил галерею ярких и достоверных армейских персонажей образом исполнительного и ответственного капитана Зубова в сериале «Солдаты». Но 56-летнему артисту еще есть, чем удивить.

В прошлом году актер снялся в историческом детективном фильме «Художник». Появление Алексея в кадре на многих любителей кино произвело неизгладимое впечатление. Перед зрителем — все тот же Зубов, только в гражданском.

Годы не добавили Ошуркову морщин, не ссутулили его широкую спину. Артист выглядит подтянутым и несколько моложавым. На подобное отсутствие возрастных изменений страшно смотреть. Высокий открытый лоб выдает в нем искушенного мыслителя. Армейская выправка и прямая спина придают кинозвезде молодцеватый вид.

Единственным отличием является среда, в которую попал герой Ошуркова. Картина рассказывает о расследовании серии жестких убийств и ограблений в 1944 году. Действующим лицам необходимо разгадать хитрый замысел преступника и остановить его.