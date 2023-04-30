«Страшно смотреть»: Бабкина испугала народ своим лицом (фото)
Новая внешность певицы не вызывает восхищения.
Какое-то время назад народные песни считались чем-то скучным и устаревшим. Но Надежде Бабкиной удалось сломать этот стереотип и заставить слушателей по-другому относиться к такому творчеству.
Благодаря красочным нарядам и ярким танцевальным номерам у певицы появились тысячи поклонников по всей стране. Однако, как и все остальные звёзды эстрады, исполнительница народных русских песен стала постоянной клиенткой пластических хирургов. И теперь ее внешность пугает даже самых бесстрашных людей.
Лицо Надежды Бабкиной стало похоже на маску из музея восковых фигур. А привычная мимика навсегда осталась в прошлом, поскольку из-за уколов ботокса мышцы уже не могут быть такими же подвижными, как и прежде. Поклонники певицы увидев фото на котором она улыбается, ужаснулись ее внешности.
«Что же с собой делают наши звёзды? Страшно смотреть!», «Женщина из воска», «Это какой-то ужас», — отметили комментаторы.