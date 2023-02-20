Страшно представить: на что планировали заменить главный талисман Олимпиады-80

Летняя Олимпиада 1980 года проходила в Москве. Проведению столь масштабного мероприятия предшествовала большая подготовка, частью которой стало создание главного талисмана Игр.

В 1977 году олимпийский комитет объявил конкурс, в ходе которого среди тысячи предложенных вариантов было выбрано лучшее изображение олимпийского мишки. Его создал известный книжный иллюстратор Виктор Чижиков, на счету которого немало работ для детских изданий.

Вот только многие даже не догадываются, что на месте медведя вполне мог быть и другой герой. Дело в том, что программа «В мире животных» проводила социальный опрос, в рамках которого лидировал лось. Лишь в последний момент косолапый любитель меда набрал большее количество голосов. Зрители посчитали, что именно он вызывает ассоциации с силой и упорством, без чего не добиться успеха ни в одном виде спорта.