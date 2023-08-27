«Страшно подумать»: россияне пришли в ужас из-за жестокого поступка Понаровской

На заре карьеры Ирина Понаровская мечтала не только о славе, но и о наследниках. Из-за проблем со здоровьем родить ребенка певица не удавалось. Вот почему в начале 1980-х годов она решилась на удочерение.

Так, в семье артистки и ее супруга Вейланда Родда-младшего появилась девочка с темным цветом кожи Анастасия Кормышева. А спустя несколько лет назад Понаровская родила сына. Как только в семье появился законный наследник, звездная пара вернула приемную дочку в детдом. Понаровская не скрывала, что на этом настоял ее супруг.

В поздних интервью Кормышева признавалась, что не держит зла на исполнительницу. Девочке действительно часто доставалось от мужа звезды — он кричал на нее, мог обидеть, поднимал руку. Поэтому она была только рада уехать из этой семьи.

А вот в Сети поведение Понаровской раскритиковали, удивившись, что она не встала на сторону столь желанного ребенка. Комментаторы оказались шокированы ее черствостью.