«Страшно подумать»: россияне пришли в ужас из-за жестокого поступка Понаровской
Певица удивила своим поведением.
На заре карьеры Ирина Понаровская мечтала не только о славе, но и о наследниках. Из-за проблем со здоровьем родить ребенка певица не удавалось. Вот почему в начале 1980-х годов она решилась на удочерение.
Так, в семье артистки и ее супруга Вейланда Родда-младшего появилась девочка с темным цветом кожи Анастасия Кормышева. А спустя несколько лет назад Понаровская родила сына. Как только в семье появился законный наследник, звездная пара вернула приемную дочку в детдом. Понаровская не скрывала, что на этом настоял ее супруг.
В поздних интервью Кормышева признавалась, что не держит зла на исполнительницу. Девочке действительно часто доставалось от мужа звезды — он кричал на нее, мог обидеть, поднимал руку. Поэтому она была только рада уехать из этой семьи.
А вот в Сети поведение Понаровской раскритиковали, удивившись, что она не встала на сторону столь желанного ребенка. Комментаторы оказались шокированы ее черствостью.
«Страшно подумать, что переживает ребенок, от которого отказываются и свои родители, и приемные», «Раньше Понаровская мне нравилась. Я думала, что ее красота совпадает с ее внутренним миром», «Понаровская виновата перед приемной дочерью. Оправдания ей нет», — заявили пользователи интернета.