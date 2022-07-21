«Страшно подумать, что дальше»: Волочкова пошла вразнос на глазах у всей страны

Анастасия Волочкова шокировала пользователей Cети и рассказала о своем шоппинге с Никитой Джигурдой. Эпатажный шоумен помогал балерине выбирать нижнее белье.

Не так давно артистка призналась, что отправилась вместе со своим давним другом за покупками. При этом выбор знаменитостей пал на магазины с нижним бельем, где Джигурда не только помогал советом, но и буквально наряжал свою подругу на глазах у всех собравшихся.

Пользователи Сети не оставили без внимания откровенную запись балерины. Фанаты осудили знаменитостей за чересчур откровенный ролик, а многие признались, что видео вызвало у них преимущественно чувство неловкости.

«Страшно подумать, что дальше», «Какая пошлость», «Какая она все-таки распутная», — делятся мнением подписчики в социальных сетях артистки.

Также многие призвали артистку быть скромнее из-за ее дочери. По мнению фанатов, Ариадна стыдится свою мать, поэтому Анастасия должна беречь репутацию ради наследницы.