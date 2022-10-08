«Страшно общаться»: домработница Пугачевой ошарашила признанием о Лизе и Гарри

Людмила Дороднова много лет была домработницей у певицы Аллы Пугачевой – с 1979-го по 2005 годы – и после развода с Киркоровым перешла работать к поп-королю.

В шоу-бизнесе Дороднову ласково зовут Люсей. У Люси всегда были теплые отношения с Пугачевой – она помогала растить примадонне дочь Кристину, а потом и внуков. В восторге Люся и от детей Аллы Пугачевой Лизы и Гарри. Вот только есть в поведении детей то, что вызывает у экс-помощницы Примадонны дрожь. Речь идет об интеллекте наследников: