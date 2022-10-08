«Страшно общаться»: домработница Пугачевой ошарашила признанием о Лизе и Гарри
Она считает, что Пугачевой невероятно повезло с детьми.
Людмила Дороднова много лет была домработницей у певицы Аллы Пугачевой – с 1979-го по 2005 годы – и после развода с Киркоровым перешла работать к поп-королю.
В шоу-бизнесе Дороднову ласково зовут Люсей. У Люси всегда были теплые отношения с Пугачевой – она помогала растить примадонне дочь Кристину, а потом и внуков. В восторге Люся и от детей Аллы Пугачевой Лизы и Гарри. Вот только есть в поведении детей то, что вызывает у экс-помощницы Примадонны дрожь. Речь идет об интеллекте наследников:
«Гарри и Лиза настолько умненькие, что с ними уже даже страшно общаться. Все время боишься, что у тебя не хватит мозгов на разговоры с ними. Они же и иностранные языки знают, всесторонне развиты. Да и еще, сейчас столько новых слов развелось, которых я и не знаю. Уже не они у тебя будут что-то спрашивать, а ты у них. Алла наконец-то живет той жизнью, о которой она всегда мечтала и которую заслужила», – рассказала Дороднова изданию «Собеседник».