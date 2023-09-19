«Страшно»: новую фаворитку Меладзе предупредили о последствиях связи с артистом

Константин Меладзе вышел из тени, прихватив с собой солистку группы «ВИА Гра» Софию Тарасову. Парочка выпустила совместную песню, что стало поводом для пикантных разговоров.

Уже давно судачат о том, что продюсер на грани развода с Верой Брежневой. А тут — дуэт с новой фавориткой, помоложе и погорячее. Слухи о любовной связи возникли не на пустом месте, но пока подтверждения не имеют.

Тем не менее многие бьют тревогу. А все потому, что репутация у композитора не ахти. Народ помнит, как певицы одна за другой рассказывали о домогательствах со стороны музыканта. Да и история с исполнительницей хита «Любовь спасет мир» вышла некрасивой. Целых восемь лет Меладзе крутил с ней роман за спиной у жены и крутил бы дальше, если бы Яна Сумм, догадавшись обо всем, не выставила его вон. Судя по всему, Константин снова провернул свой старый фокус — и любовница стала обманутой супругой.

Тарасовой также не помешало бы помнить о неприглядном прошлом своего наставника. О последствиях связи с артистом молодую красавицу предупредила Любовь Терлецкая.