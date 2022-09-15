Страшно, но уже сбылось: что фильмы прошлого предсказали миру в 2022 году

Фильмов, действие которых происходит в будущем образца 2022 года, Голливуд за свою историю снял уже не один десяток. Из описываемых в них событий сбылось далеко не все, но кое-какие предсказания действительно воплотились в жизнь, и это пугает.

Ближе всего к воплощению происходившего на экране подобрался фильм, которому уже почти полвека. Вышедшая на экраны в 1973 году лента «Зеленый сойлент» предсказала многие из проблем, которые человечество имеет в 2022 году: перенаселение мира, огромный экономический разрыв между богатыми и бедными. И как следствие, постоянные конфликты из-за социального неравенства, нехватки ресурсов и продовольствия.

Картина 2019 года «Тень внутри», хотя и не предсказала точное будущее в плане заговоров и захвата Старого Света, но акцентировала внимание на том, что происходит в мировой политике сейчас, когда Европе далеко до спокойствия.

Не сбылся, к счастью, и сценарий блокбастера «Судная ночь» (2013), в котором правительство США дает гражданам право одну ночь в году убивать тех, кого они захотят. Тем не менее нельзя отрицать тот факт, что уровень агрессии людей по отношению друг к другу в 2022 году очень сильно вырос.