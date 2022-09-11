Страшно красиво: на какие жертвы шли первые красавицы СССР ради вечной молодости

Советские актрисы известны на весь мир не только благодаря таланту, но и из-за своей красоты. Многие поклонники уверены, что звезды в СССР никогда не оказывались на хирургическом столе и отличаются естественностью. Однако, как оказалось, подобные утверждения вряд ли можно считать правдой.

Еще в 1930-х в СССР активно работал Институт косметики и гигиены, клиентами которого становились преимущественно артисты и партийные деятели. При этом официальная позиция партии была против подобной медицины, поэтому врачам приходилось учиться самостоятельно, а инструменты заменять на подручные средства. Например, вместо нитей для подтяжки они активно использовали конский волос, поэтому подобные эксперименты могли закончиться весьма печально.

Клиентами, несмотря на это, становились многие советские звезды. В залах института можно было заметить Нонну Мордюкову, Любовь Орлову и даже Людмилу Гурченко. Так, Мордюкова пыталась избавиться от последствий тяжелой депрессии: она смогла восстановить свое лицо и даже вернулась к работе.

Орлова же начала прибегать к пластике уже в 60 лет. Как пишет портал Marie Claire, она регулярно делала подтяжку лица и убирала нависающие веки. В итоге пластические хирурги помогали в течение многих лет сохранять звезде молодость.

Гурченко же стала одной из самых больших любительниц омоложения в СССР. Впервые она обратилась к специалистам еще в 70-х и с того времени регулярно посещала институт. В итоге в погоне за молодостью она изменилась до неузнаваемости и сделала в целом около двух десятков операций.