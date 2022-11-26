Страшно и стыдно: какие вещи граждане СССР боялись и стеснялись покупать в магазинах

Многие до сих пор краснеют, приобретая эти товары.

В советские времена культивировалась скромность. И порой стыдливость доходила до такого абсурда, что люди стеснялись покупать некоторые необходимые вещи – и шли за ними в отдаленные магазины.

Презервативы начали массово выпускать в СССР еще в 1950-е годы, однако долгое время советские граждане стеснялись приобретать в аптеке это резиновое изделие. Особенно тяжело было попросить у продавщицы определенный размер.

Долгое время туалетная бумага в Советском Союзе была предметом дефицита, поэтому граждане при возможности скупали ее в огромных количествах и ловили насмешливые взгляды соседей.

Прокладки на советских прилавках появились лишь в 80-е годы. Тема «женских дней» считалась табу, поэтому многие дамы конфузились при покупке этого средства гигиены.

И самым стыдливым было приобретение средств от геморроя – специальных свечей и мазей. Из-за этого многие предпочитали лечение народными средствами, чтобы не испытывать позора в аптеке.

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