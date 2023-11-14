«Страшненькая» из «Однажды в России» урвала рокового красавца: вот как выглядит их подросший сын

Екатерину Моргунову за глаза прозвали той страшненькой из «Однажды в России». Многие хейтеры, разглядывая изъяны в лице и фигуре артистки, проводят параллель с Екатериной Варнавой, чья яркая внешность тоже далека от стандартов красоты.

Однако «страшненькой» удалось женить на себе настоящего мужчину. Моргунова вышла замуж за красавчика из КВН. Леонид даже делал предложение избраннице прямо на сцене. Неудивительно, ведь в жизни девушка гораздо милее и симпатичнее, чем в кадре.

Поэтомуу и «плод любви» у пары юмористов получился тоже просто загляденье. В 2018 году Екатерина и Леонид впервые стали родителями. Рожали не в американской клинике, а в родном Пятигорске. Сейчас Артемию уже пять лет, и сынок растет обаятельным и харизматичным красавчиком на радость маме с папой.