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«Страшненькая»: дочери Любови Полищук далеко до красавицы-матери (фото)

26 июня 2023 14:30
«Страшненькая»: дочери Любови Полищук далеко до красавицы-матери (фото)

С внешностью не повезло.

Мариэтта Цигаль-Полищук не опозорила фамилию звездной матери. Дочь ныне покойной Любови Полищук построила успешную актерскую карьеру. Знаменитость унаследовала от родительницы талант, но не ее невероятную красоту. Не так давно на отечественном телевидении был показан новый проект с участием Мариэтты.

В сериале «Раневская» у звездной наследницы главная роль. И многие зрители понимают, почему именно ей доверили сыграть Фаину Георгиевну. Цигаль-Полищук довольно убедительно смотрится в образе именитой актрисы.

Раневская, как известно, красоткой не была — Мариэтта также звезд с неба не хватает. Интернет-пользователи при виде фотографий артистки отмечают, что до той привлекательности, какой могла похвастаться Полищук, ей далеко.

«Страшненькая»: дочери Любови Полищук далеко до красавицы-матери (фото)

«Красотой не блещет», «Девушка страшненькая, что уж там», «Безусловно, ей очень далеко до красоты ее матери»,

— пишут в Сети.

Фото: Legion-Media, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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