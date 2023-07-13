Страшнее любого ужастика: удивитесь, но этот мультфильм включали советским детям

Картина до сих пор поражает своей мрачностью.

Мультфильм «Наваждение» Ольги Розовской был представлен в 1989 году. Пластилиновая картина была основана на сказке «Жила-была одна баба», но стиль анимации и сами герои делали ее далеко не детским произведением.

Так, многие зрители отмечают, что «Наваждение» оставило на них большой след. Юные зрители были под большим впечатлением и от самой истории, и от вылепленных героев, которые лишь отдаленно напоминали живых людей. Смущал и сюжет, в котором главный герой пытался выставить свою жену сумасшедшей. И «Наваждение», как уверена публика, в итоге больше похожа на триллер, но лишь для юной аудитории.

При этом в СССР мультфильм активно включал советским детям. Картина Розовской считалась детской, и публику не смущали пугающие даже взрослых образы.

«Это просто собрание всей жути для семилетнего пацана. Депрессивные люди, депрессивная деревня»,

— признаются пользователи Сети.