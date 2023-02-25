Страшнее любого ужастика: русская народная сказка довела иностранцев до икоты

Детские сказки всегда несут в себе много мудрости. Но в первую очередь они должны познакомить малышей с окружающим миром и предостеречь от опасности. Однако для юных слушателей такие волшебные рассказы — это еще и возможность подробнее узнать о захватывающей жизни взрослых, которые постоянно чем-то заняты.

Впрочем, есть такие произведения, чей сюжет испугает даже состоявшуюся личность.

Например, в сказке «Медведь — липовая нога» пожилой мужчина отрубил несчастному животному лапу, а потом из нее благополучно сварили суп. В конце небольшого рассказа царь леса, который воровал у старика овощи, и вовсе умирает от рук жестоких соседей.

Юные читатели, возможно, поймут мораль этого произведения, но испуг заставит их все забыть. Даже российским детям эта сказка кажется зловещей, а об иностранцах, которые вряд ли видели медведя хоть раз в своей жизни, и говорить не стоит. К тому же этот лесной хищник и так наводит ужас на людей из-за границы: прочитав лишь одно название произведения, им может стать не по себе.