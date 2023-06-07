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Страшнее Фредди Крюгера: как живет россиянка с самым длинным ногтем в мире

7 июня 2023 12:30
Страшнее Фредди Крюгера: как живет россиянка с самым длинным ногтем в мире

Зрелище не для слабонервных.

Мастерам маникюра приходится делать даже самые безумные дизайны, чтобы угодить своим клиентам. Но повторить подвиг Надежды Леоновой из Санкт-Петербурга вряд ли кто-то решится. Ей удалось нарастить самый длинный ноготь в мире.

Леонова мечтает попасть в «Книгу рекордов Гиннесса» и уже подала соответствующую заявку. Мастер смогла добиться длины ногтя в 1 метр 36 см, что на 14 см больше предыдущего рекорда.

Для создания такого шедевра потребовалось целое ведро геля и семь часов кропотливого труда. Стоимость работы составила семь тысяч рублей. Увидев творение Надежды, интернет-пользователи пожалели ее клиентку, посчитав, что она выглядит страшнее Фредди Крюгера.

Страшнее Фредди Крюгера: как живет россиянка с самым длинным ногтем в мире

Многим интересно, каково это — жить с таким длинным ногтем. Однако Леонова к ситуации относится с юмором. Она опубликовала видео со своей клиенткой, подметив, что та при ходьбе может использовать ноготь в качестве трости.

Между тем сама посетительница салона наращиванием осталась довольна. Она настолько вдохновилась результатом, что также стала мастером маникюра.

Фото: кадр из фильма «Кошмар на улице Вязов», социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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