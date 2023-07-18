Страшнее фильма ужасов: от советского кинохита взрослые и дети были без ума

Многие советские картины сегодня смотрятся совсем иначе. Так, легендарная сказка «Мэри Поппинс, до свидания» некоторым современникам кажется настоящим фильмом ужасов.

По их словам, каждое появление няни вызывает леденящий душу страх. Небо чернеет, поднимается ветер и появляется ощущение надвигающейся бури или апокалипсиса. И тут с небес падает женщина с зонтом подобно грешному ангелу.

Отдельного внимания стоит день рождения таинственной нянечки. У зрителей эти сцены ассоциируются со зловещим балом сатаны из «Мастера и Маргариты». Торжество не кажется ярким и добрым, а, напротив, навевает страх и тревогу. Взять хотя бы тот факт, что праздник проводится ночью. Второй момент — включение телевизоров и мрачное лицо Мэри Поппинс, которая так приглашала мистера Эя. Затем дети оказываются на балу, где их ждали зеркала и каменные стены. Это уже не сказка, а жутковатая готика.

Не меньше пугает и финал картины. Зрителям показывают печальные и обреченные лица героев, хотя до появления Мэри Поппинс все были куда веселее и спокойнее.