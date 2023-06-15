Страшнее фильма ужасов: американцы в шоке от культовой русской сказки

Всем известно, что на наше восприятие того или иного произведения влияют самые разные факторы. Это и воспитание родителей, и вера, и культура общества, в котором мы растем, и обстановка в целом. В зависимости от этих и многих других факторов мы трактуем полотна художников, музыкальные и литературные произведения.

Поэтому тот же привычный для нас фольклор людям, живущим в другой среде, в другом государстве, может быть совершенно непонятен. А порой и вовсе он пугает. Так произошло с любимой и знакомой с детства «Сказкой о царе Салтане». Автор «Блога не блогера» спросил мнение американца об этом произведении. И, честно говоря, ответ шокировал.

Оказывается, что иностранцы воспринимают эту сказку как жуткий триллер, напоминающий американские ужастики. В нем присутствует столько потустороннего, что по коже бегут мурашки от ужаса. Пугают американцев и ребенок молодой царицы со сверхъестественными способностями, и армия Черномора, и говорящая белка. Любопытно, что американцы уверены, что у сказки должен быть второй сезон, в котором, например, жуткие сватьи-злодейки устроят новый заговор и царю снова придется спасать семью.